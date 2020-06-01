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На Донбассе ранен военнослужащий ВСУ

Беспилотник боевиков сбросил осколочную гранату на позиции военных у Гнутово.

На Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 1 июня, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ",  - заявили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. О пострадавших не сообщалось.

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