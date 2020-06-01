В понедельник, 1 июня, "Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передают "Українські новини".

В частности, в понедельник возобновлено движение 22 поездов дальнего следования, 2 июня планируется возобновление движения семи поездов, 3 июня - одного поезда, 4 июня - еще пяти поездов.

При этом дальнейшее возобновление движения поездов зависит от решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, с 1 июня УЗ планирует запустить 42 поезда. Ранее компания открыла продажу билетов на 50% мест, согласно карантинным нормам. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.