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"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования

В понедельник возобновлено движение 22 поездов.

"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования
Фото: Александр Рудоманов

В понедельник, 1 июня, "Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передают "Українські новини".

В частности, в понедельник возобновлено движение 22 поездов дальнего следования, 2 июня планируется возобновление движения семи поездов, 3 июня - одного поезда, 4 июня - еще пяти поездов.

При этом дальнейшее возобновление движения поездов зависит от решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, с 1 июня УЗ планирует запустить 42 поезда. Ранее компания открыла продажу билетов на 50% мест, согласно карантинным нормам. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

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