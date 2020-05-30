Александр Мережко: "В Конституции Украины особый статус Донбасса очень сложно юридически закрепить"
Александр Мережко: "В Конституции Украины особый статус Донбасса очень сложно юридически закрепить"
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
В Броварах произошла стрельба, задержали 10 вооруженных человек (обновлено)
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Эксперты и родители определили требования к дистанционному обучению
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Війна на карантині
Війна на карантині
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на шесть поездов западного направления

Они начнут курсировать с 4 июня. 

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на шесть поездов западного направления
Фото: EPA/UPG

"Укрзализныця" 30 мая открыла продажу билетов на шесть поездов западного направления. Об этом в телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Поезда начнут курсировать с 4 июня. 

Билеты можно приобрести на следующие поезда:

  • № 1/2 Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);
  • № 7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);
  • № 749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
  • № 29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);
  • № 98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);
  • № 772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом этих на сегодня открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение более 200 электричек в 10 областях. При этом в компании призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также