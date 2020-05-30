"Укрзализныця" открыла продажу билетов на шесть поездов западного направления

"Укрзализныця" 30 мая открыла продажу билетов на шесть поездов западного направления. Об этом в телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Поезда начнут курсировать с 4 июня.

Билеты можно приобрести на следующие поезда:

№ 1/2 Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);

№ 7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);

№ 749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);

№ 29/30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);

№ 98/97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);

№ 772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом этих на сегодня открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение более 200 электричек в 10 областях. При этом в компании призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантина.