С 1 июня заработают еще шесть пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой

С 1 июня заработают шесть пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На украинско-словацкой границе возобновят работу:

«Вишне Немецке» (с украинской стороны - «Ужгород») только для легкового и грузового автомобильного сообщения;

«Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный») в полном объеме;

«Вельке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») в полном объеме с 8 до 20 часов.

На украинско-молдавской границе работу возобновят автомобильные пункты пропуска:

«Кривая» (с украинской стороны - «Мамалыга»),

«Мирное» (с украинской стороны - «Табаки»)

«Бричень» (с украинской стороны - «Росошаны»).

В то же время венгерская сторона заявила, что возобновление работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны «Лужанка», «Вилок», «Дзвонковое» и «Косино»), придется отложить.

Напомним, Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь 29 мая. Пункты пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью остаются закрытыми.