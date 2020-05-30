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С 1 июня заработают еще шесть пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой

Возобновление работы четырех пунктов на границе с Венгрией откладывается.

С 1 июня заработают еще шесть пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой
Фото: uzhgorod.in

С 1 июня заработают шесть пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На украинско-словацкой границе возобновят работу:

  • «Вишне Немецке» (с украинской стороны - «Ужгород») только для легкового и грузового автомобильного сообщения;
  • «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный») в полном объеме;
  • «Вельке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») в полном объеме с 8 до 20 часов.

На украинско-молдавской границе работу возобновят автомобильные пункты пропуска:

  • «Кривая» (с украинской стороны - «Мамалыга»),
  • «Мирное» (с украинской стороны - «Табаки»)
  • «Бричень» (с украинской стороны - «Росошаны»).

В то же время венгерская сторона заявила, что возобновление работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны «Лужанка», «Вилок», «Дзвонковое» и «Косино»), придется отложить.

Напомним, Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь 29 мая. Пункты пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью остаются закрытыми.

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