С 1 июня заработают еще шесть пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой

С 1 июня заработают шесть пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
На украинско-словацкой границе возобновят работу:
- «Вишне Немецке» (с украинской стороны - «Ужгород») только для легкового и грузового автомобильного сообщения;
- «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный») в полном объеме;
- «Вельке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») в полном объеме с 8 до 20 часов.
На украинско-молдавской границе работу возобновят автомобильные пункты пропуска:
- «Кривая» (с украинской стороны - «Мамалыга»),
- «Мирное» (с украинской стороны - «Табаки»)
- «Бричень» (с украинской стороны - «Росошаны»).
В то же время венгерская сторона заявила, что возобновление работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны «Лужанка», «Вилок», «Дзвонковое» и «Косино»), придется отложить.
Напомним, Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь 29 мая. Пункты пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью остаются закрытыми.