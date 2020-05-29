В результате обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский военный, - штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе получил ранения украинский военнослужащий.

Об этом вечером в пятницу, 29 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Так, вблизи Луганского, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что бойцу оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

В вечерней сводке штаба ООС сегодня сообщалось, что с начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди военнослужащих не было.