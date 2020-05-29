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Мережко назвал необоснованной "истерику" вокруг Консультативного совета

"В отдельно взятых посольствах мне говорили, что это была хорошая идея".

Мережко назвал необоснованной "истерику" вокруг Консультативного совета
Фото: Макс Требухов

"Истерика", начавшаяся вокруг инициативы главы Офиса президента Андрея Ермака по созданию Консультативного совета, не имела под собой оснований. Такое мнение в эксклюзивном интервью LB.ua выказал замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

"Я специально исследовал этот вопрос. Считаю, что та истерика, которая из-за этого началась, не имела под собой оснований. Как юрист я не понял, что является темой для обсуждения. В отдельно взятых посольствах мне говорили, что это была хорошая идея. Многие послы понимали, что речь идет о попытке сломать монополию на представительство от ОРДЛО. Поэтому я не увидел в этом предложении юридической угрозы", – заявил нардеп.

Он указал, что после слива протокола, подписанного в рамках ТКГ Ермаком и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, никто не попытался разобраться в случившемся. Мережко полагает, что это плохо сказалось на итоговых результатах переговоров.

"Идет очень серьезная игра, где всего мы не знаем и не видим. И то, как у нас столь эмоционально отреагировали, как сразу превратили все в "зраду", меня удивило. На переговорах это плохо сказалось", – обозначил Мережко. 

В то же время в ходе беседы представитель Украины в ТКГ не исключил, что Россия могла в своих целях воспользоваться этой ситуацией.

"Не хочу строить конспирологические теории. Впрочем, я считаю, что в политике, особенно в процессе решения таких щекотливых вопросов, случайных вещей не происходит, каждая сторона преследует свою выгоду. Насколько я понимаю, Россия вначале положительно отнеслась к этой идеи, создать консультативный совет, но потом они почувствовали, что здесь спрятана какая-то ловушка, и стали прохладнее к этой инициативе относится", – напомнил нардеп.

Напомним, что против создания Консультативного совета с ОРДЛО выступила и часть "Слуги народа".

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