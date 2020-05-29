Мережко назвал необоснованной "истерику" вокруг Консультативного совета

"В отдельно взятых посольствах мне говорили, что это была хорошая идея".

"Истерика", начавшаяся вокруг инициативы главы Офиса президента Андрея Ермака по созданию Консультативного совета, не имела под собой оснований. Такое мнение в эксклюзивном интервью LB.ua выказал замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

"Я специально исследовал этот вопрос. Считаю, что та истерика, которая из-за этого началась, не имела под собой оснований. Как юрист я не понял, что является темой для обсуждения. В отдельно взятых посольствах мне говорили, что это была хорошая идея. Многие послы понимали, что речь идет о попытке сломать монополию на представительство от ОРДЛО. Поэтому я не увидел в этом предложении юридической угрозы", – заявил нардеп.

Он указал, что после слива протокола, подписанного в рамках ТКГ Ермаком и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, никто не попытался разобраться в случившемся. Мережко полагает, что это плохо сказалось на итоговых результатах переговоров.

"Идет очень серьезная игра, где всего мы не знаем и не видим. И то, как у нас столь эмоционально отреагировали, как сразу превратили все в "зраду", меня удивило. На переговорах это плохо сказалось", – обозначил Мережко.

В то же время в ходе беседы представитель Украины в ТКГ не исключил, что Россия могла в своих целях воспользоваться этой ситуацией.

"Не хочу строить конспирологические теории. Впрочем, я считаю, что в политике, особенно в процессе решения таких щекотливых вопросов, случайных вещей не происходит, каждая сторона преследует свою выгоду. Насколько я понимаю, Россия вначале положительно отнеслась к этой идеи, создать консультативный совет, но потом они почувствовали, что здесь спрятана какая-то ловушка, и стали прохладнее к этой инициативе относится", – напомнил нардеп.

Напомним, что против создания Консультативного совета с ОРДЛО выступила и часть "Слуги народа".