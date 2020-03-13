Зачем Москве новый Консультативный совет в Минске

Давайте подумаем над тем, почему сейчас возникли переговоры в Минске и появился Консультативный совет в политической подгруппе ТКГ . Предлагаю построить нашу беседу всё же от частного к общему.

Фото: EPA/UPG

Президент Зеленский в ходе переговоров «нормандской четверки» в Париже озвучил идею о привлечении к переговорам представителей временно перемещённых лиц – тех жителей Донбасса, которые вынуждены были бежать от войны на контролируемую Украиной территорию. Сюда же можно, вероятно, отнести и выходцев из Донецка и Луганска, которые должны – как полагает глава государства – каким-то образом повлиять не только на ход переговоров, но и в последующем иметь возможность агитировать население, оставшееся на захваченных украинских землях. Но это уже предвыборная история.

Все эти предложения – и сейчас об этом уже, думаю, можно говорить – были отправлены в Париж, в Москву и в Берлин. С ними стороны ознакамливались какое-то время.

Сейчас становится понятным, что в большинстве своём (с определёнными изменениями) позиция была принята, что нашло своё отображение в том итоговом документе – протоколе заседания ТКГ.

Что это нам дает, уже написали в своём тексте мои коллеги. Если коротко, это – попытка решить вопрос не с пророссийскими боевиками, а, скорее, с представителями гражданского населения. Речь пока о мнимых администрациях не идёт. Кроме того, это также возможность частично отойти от решения важных вопросов с боевиками, как то имплементации закона об особом статусе, формулы Штайнмайера, решения вопроса с амнистией. Всё это может перенестись на новую платформу. И об этом уже сказал глава АП Андрей Ермак.

Почему мы употребляем слово «частично»? А потому, что Минские договорённости никуда не исчезают, им необходимо будет и дальше следовать. Во всяком случае до того момента, пока они не будут пересмотрены.

Фото: EPA/UPG Заседание контактной группы в Минске 5 сентября 2014.

Вот почему мы и в последующем вынуждены будем сидеть за одним столом с представителями боевиков в рамках ТКГ, делая вид, что их там нет. Просто данный совет даёт возможность показать более альтернативный сценарий ведения переговоров, чем тот, что сейчас есть. Однако, учитывая, что голосование там будет происходить 2/3, вряд ли мы увидим какие-то значительные подвижки.

Означает ли в принципе создание этого совета легализацию чего-то? Нет. Говорит ли его создание нам о том, что Россия дистанцируется. Тоже нет. Почему? Ответ на первый вопрос: в протоколе не прописано, что Украина будет вести диалог с администрациями непризнанных республик или с их представителями. Ответ на второй: Россия не может ещё больше дистанцироваться, так как она в принципе не признаёт факта своего участия в этом противостоянии, как, впрочем, и факта нахождения на украинской территории своих регулярных войск, наёмников и спецслужб. Всё, как видите, предельно просто.

Мне почему-то представляется, что эта инициатива возникла сейчас не просто так. Что в ней заинтересована Россия. Но не потому, что это позволит Москве чего-то достичь. Отнюдь. Для этого у Кремля есть столько рычагов, что всё возможно сделать и без создания какого-то консультативного совета, лишённого особых прав.

Дело в чём-то ином. Есть такое предположение, что РФ такими мнимыми движениями пытается задобрить европейских партнёров и получить их поддержку. Причём предельно быстро. Об этом свидетельствует и скорость принятия подобных решений, и личное кураторство зампреда АП президента РФ – Дмитрия Козака. Ведь в Минске последний не просто присутствовал, он там оставил и свои гарантии.

Фото: kremlin.ru

В последнее время всё чаще в США (да и не только там) циркулируют слухи, что против России, её ключевых компаний, например, нефтяных, могут быть внедрены санкции. Отсюда и нефтяная война, и обсуждение с послом РФ в казначействе Соединённых Штатов венесуэльского вопроса, и много чего другого. Подобный сценарий – если он подтвердится – точно не выгоден РФ (особенно сейчас – перед конституционным референдумом). Следовательно, Москве необходимы союзники. Ими могут быть только определённые страны Европы – Франция, Германия и ряд других.

Миролюбивость своих намерений нельзя показать лучше, чем согласится на какой-то изначально несущественный формат в Минске. Ведь Россия здесь совершенно ничего не теряет. Позиции абсолютно сохранены.

Единственное, что обязательно следует отметить, так это отсутствие чётко прописанного предложения по разведению сил и средств на дополнительных направлениях. Однако в районе Счастья, где украинской стороне предельно важно сохранить свои позиции и не дать военизированным формированиям противника получить доступ к местной ТЭС и мосту, через который спокойно может проехать боевая техника, может быть открыт КПВВ – с одной и с другой стороны.

Даже при создании там КПВВ сторонам придётся развести войска на определённую дистанцию. Однако мне кажется, что это предложение так и останется пока в «замороженном» состоянии.

Фото: Макс Левин

Меж тем самый важный – как мне представляется – вывод, который должны сделать уже сегодня украинские власти, заключается в том, что ни одни форматы (новые или старые) не решат проблемы. Пока решение принимается в Москве, пока там не захотят пересмотреть подходы в рамках мирного урегулирования, ни один из инструментов – советы, органы, группы – не поможет разрешить этот конфликт. Кремль будет соглашаться только с тем, с чем он захочет при помощи боевиков, администраций или ещё каких-то фиктивных представителей. Плюс, нужно учитывать и фактор российских «ястребов», которые всё могут изменить в одночасье. В общем, всё это надолго…