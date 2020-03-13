В Эстонии подтверждены 79 случаев коронавируса

По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, общее число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 79 человек.

Об этом заявила руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, передает ERR.ee.

Согласно озвученным данным, больше всего зараженных на данный момент в Таллинне, Вырумаа и Сааремаа.

Всего, по словам Эпик, в Эстонии сделано более 700 тестов на коронавирус, из них 79 оказались позитивными. В течение 13 марта было обнаружено 38 новых случаев заражения.

Все 79 человек не нуждаются в больничном лечении, они под домашним наблюдением и в стабильном состоянии.

Министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что новые заболевшие в большинстве своем заразились от членов семьи.

По словам министра финансов Мартина Хельме, Эстония достигла второго этапа распространения инфекции. Хельме подчеркнул, что наиболее важной целью является сокращение контактов между людьми. Он считает, что

пик распространения коронавируса в стране должен наступить через две-три недели. Если после этого число новых заразившихся не будет уменьшаться, то принятые правительством методы не были эффективными.

Уже сейчас власти рассматривают закрытие бассейнов, спортивных залов и торговых центров.