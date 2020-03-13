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Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

За три дня количество инфицированных в Болгарии возросло в 3 раза. 

Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Правительство Болгарии ввело чрезвычайное положение в стране на 30 дней из-за коронавирусной инфекции, передает Bloomberg. 

«Болгария объявила чрезвычайное положение, предоставив правительству чрезвычайные полномочия после того, как количество случаев коронавируса в стране утроилось за сутки», - сказано в сообщении.

По информации министерства здравоохранения Болгарии, в стране зафиксировано 23 подтвержденных случая заражения вирусом, в том числе один летальный.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов добивается права привлекать полицию для задержания пациентов, которые рано выходят с карантина (после того, как это сделали 14 человек).

Напомним, первые два случая заражения коронавирусом в Болгарии были зафиксированы 8 марта. В Украине пока подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

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