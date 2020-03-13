Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 128 тыс. человек, 70 тыс. выздоровели

По состоянию на 13 марта в мире зарегистрировано 128 343 лабораторно подтвержденный случая заболевания коронавирусом, из них 4 720 - летальные, выздоровели 68 324 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения в Италии - 12 462 человека, выздоровели - 1045, умерли 827 человек; Франции - 2 284, выздоровели - 12, умерли 48; Испании - 2 277, выздоровели - 183, умерли 55; Германии - 2078, выздоровели - 25, умерли трое больных.

В Китае - 80 932 больных (скончались 3166), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).

Напомним, по состоянию на четверг, 12 марта, количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 126 тыс. человек.