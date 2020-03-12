В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса

Власти Польши объявили о первой смерти от коронавируса SARS-Cov-2 на территории страны.

Об этом пишет PAP со ссылкой на заместителя мэра Познаня Енджея Солярского.

Умершая 57-летняя женщина была первым пациентом с коронавирусной болезнью в Великопольском воеводстве. Она находилась в инфекционном отделении городской больницы Познаня и с самого начала была в тяжелом состоянии. У нее диагностировали тяжелую форму пневмонии, в связи с чем женщину пришлось подключить к аппарату вентиляции легких и поместить в фармакологическую кому.

Сейчас в Познаньской больнице на лечении находятся еще два человека с коронавирусом SARS-Cov-2, они чувствуют себя хорошо.

Еще 16 человек находятся в больнице на обсервации.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский утром в четверг сообщил, что в общей сложности количество инфицированных в Польше составляет 47 человек. Последние положительные тесты на коронавирус в Польше были сделан в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Олеснице, Сосновцу, Хожуве, Заверце и Лодзе.

Шумовский заявил, что количество тестов увеличивается, и, соответственно, количество инфицированных тоже будет расти. Министр также призвал соблюдать рекомендации.

"Мы настоятельно призываем в первую очередь молодежь, а также всех, кто располагает свободным временем, быть ответственными, потому что от этого зависят жизни многих людей. Карантин – не каникулы, и если мы будем проводить время вне дома, посещать вечеринки и другие мероприятия, то, к сожалению, этот вирус будет продолжать распространяться. Давайте оставаться дома, это время нужно проводить в изоляции", - цитирует министра "Радио Польша".

Напомним, что в Украине пока что выявили только одного больного с коронавирусом.