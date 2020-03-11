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​Американские биржи упали второй раз с начала недели

Индекс Dow Jones оказался в "медвежьей" зоне.

​Американские биржи упали второй раз с начала недели
Фото: EPA/UPG

Американские биржи второй раз с начала недели резко снизились.

Если в понедельник это было связано с рекордным снижением цен на нефть, то в среду на рынке отразились опасения по поводу коронавируса. Масла в огонь подлила Всемирная организация здравоохранения, которая официально объявила о начале пандемии.

В результате биржи, только начавшие оправляться от нефтяного шока, снова ушли в красную зону, пишет CNN.

Индекс Dow Jones за день снизился на 1465 пунктов, или на 5,9%, оказавшись в "медвежьей" зоне. "Медвежьим" считается рынок, когда цены упали на 20% от последнего пика. 

Индекс S&P 500 обвалился на 4,9% и в течение дня некоторое время тоже находился в "медвежьей" зоне.

Индекс NASDAQ снизился на 4,7%.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил украинцев о приближении экономического кризиса. В то же время он заверил, что Украина входит в него в лучшем состоянии, чем в 2008 году.

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