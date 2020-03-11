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Путин заявил, что США взяли Украину под внешнее управление

США хотят обеспечить транзит газа через территорию Украины, заявил российский президент

Путин заявил, что США взяли Украину под внешнее управление
Фото: 24tv.ua

Президент РФ Владимир Путин считает, что США взяли Украину под внешнее управление. Об этом он заявил в интервью российскому информационному агентству ТАСС.

"Они (США) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - заявил он.

При этом он добавил, что РФ заинтересована в транзите газа через территорию Украины в связи с увеличением потребления в европейских странах.

Также Путин отметил, что главным предлогом США для ввода санкций против строительства газопровода "Северный поток-2" было обеспечение транзита газа через территорию Украины.

Напомним, 30 декабря Украина и РФ заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. По условиям контракта минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Кроме того, подчёркивалось, что впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".

В феврале Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявлял, что РФ не сможет самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" после того, как оно прервалось из-за американских санкций. Он также опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. По его словам "Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии".

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Источник: "Украинские новости"
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