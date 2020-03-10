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Кабмин определился с врио главы Минэнерго

С октября 2019 Виталий Шубин был первым заместителем министра ведомства.

Кабмин определился с врио главы Минэнерго
Виталий Шубин
Фото: facebook.com/vitaliy.vitaliy.752

Кабинет министров назначил Виталия Шубина временно исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Такое решение принято на внеочередном заседании 10 марта, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - говорится в сообщении.

Шубин был первым заместителем министра ведомства с октября 2019.

В 2004-2011 годах работал на госпредприятии "Энергорынок". С 2011 по 2014 годы работал на различных должностях в компании ДТЭК Рината Ахметова. После этого два года был заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов в энергетических ресурсах Украины.

В 2017-2018 годах руководил Арцизской ветровой электростанцией, а также по совместительству возглавлял Измаильскую, Килийскую и Суворовскую ветровые электростанции в Одесской области.

До назначения первым заместителем министра работал директором Днепр-Бугской ветровой электростанции.

Ранее сообщалось, что врио министра образования и науки стал Юрий Полюхович. Павел Кухта назначен врио главы Минэкономики. Обязанности министра культуры временно будет исполнять Светлана Фоменко.

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