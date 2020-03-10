Семеро фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" останутся в СИЗО до конца марта

Семеро фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" останутся под арестом до 27 марта 2020 года.

Во время трех судебных процессов 10 марта в судах Ростова-на-Дону и Таганрога в России судьи вынесли одинаковые решения для Сейрана Муртазы, Асана Яникова, Алима Каримова, Акима Бекирова, Иззета Абдуллаева, Сеитвели Сеитабдиева и Руслана Сулейманова.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Рустем Кямилев.

"Большинство сегодняшних судебных заседаний были проведены в закрытом формате по ходатайству следователя. То есть абсолютно стандартные «копипастные» формулировки о том, что могут быть разглашены какие-то сведения из материалов уголовного дела. Собственно, все ходатайства стороны защиты были отклонены, в том числе и ходатайство Иззета Абдуллаева, в котором он изъявил желание знакомиться с материалами дела вместе со своим адвокатом, то есть со мной", – отметил адвокат.

Рустем Кямилев заявил, что нареканий на состояние здоровья у арестованных крымских татар нет, но есть жалобы на условия содержания в СИЗО.

"Они, конечно, жалуются на клопов, тараканов и всю ту живность, что присутствует у них в камерах. Но в целом жалоб именно относительно состояния здоровья ни у кого нет", - подчеркнул Кямилев.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение до сих пор неизвестно. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.