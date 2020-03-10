Павел Кухта назначен врио главы Минэкономики

На эту должность его назначил Кабмин.

Кабинет министров назначил Павла Кухту временно исполняющим обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом он сообщил у себя на фейсбуке.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - подчеркнул Кухта.

Напомним, ранее министерство возглавлял Тимофей Милованов, однако он был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Кухта был первым заместителем министра ведомства с 11 сентября 2019 года. Ранее Кухта был программным директором партии «Голос». Он специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.