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Кабмин решил сформировать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты

Деньги могут выделить на ближайшем заседании правительства.

Кабмин решил сформировать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров решил сформировать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты населения.

Об этом говорится на сайте правительства по результатам заседания антикризисного штаба по профилактике коронавируса.

До 11 марта руководители соответствующих органов должны пересмотреть запасы госрезерва и посчитать, сколько нужно денег для их пополнения. Минздрав и Минфин должны подготовить предложения по закупке изделий медицинского назначения, диагностических материалов и тест-систем.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль попросил выяснить, способны ли отечественные производители обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководителю АМКУ поручили усилить контроль за розничными сетями, где продаются маски.

Принято решение ввести осмотр медиками или сотрудниками Госпогранслужбы всех приезжающих в страну. В пунктах пропуска должны дежурить реанимационные и медицинские автомобили.

Напомним, что по стоянию на 9 марта в Украине выявили только одного больного с COVID-19, мужчина проходит лечение в Черновцах после поездки в Италию.

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