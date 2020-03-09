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Минздрав сообщил об отсутствии новых подозрений на коронавирус в Украине

В течение 8 марта новые сообщения о подозрении на COVID-19 не поступали.

Минздрав сообщил об отсутствии новых подозрений на коронавирус в Украине
Фото: glavcom.ua

Министерство здравоохранения сообщило об отсутствии новых подозрений на коронавирус в Украине.

Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава.

Накануне министерство сообщило, что в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья проверили 6 образцов, взятых у лиц с подозрением на COVID-19, и 14 образцов от контактных лиц. Все были негативными, коронавирусной инфекции ни у кого не обнаружили.

В течение 8 марта новые сообщения о подозрении на COVID-19 не поступали.

Пока что в Украине есть только один больной - мужчина проходит лечение в Черновцах после поездки в Италию.

В мире тем временем зарегистрировали 110 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 62 тысячи закончились выздоровлением. Умерли около 3800 человек.

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