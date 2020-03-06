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Глава Минздрава Емец анонсировал возвращение СЭС

Также вернут должность первого замминистра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины. 

Глава Минздрава Емец анонсировал возвращение СЭС
Фото: job-sbu.org

Министр здравоохранения Украины Илья Емец сообщил о восстановлении противоэпидемической защиты Украины, в том числе Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Об этом он сообщил в эфире "Право на владу", говорится на странице Минздрава в Facebook.  

"Премьер-министр согласовал мою просьбу восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая была уничтожена в предыдущие несколько лет. Начнем с восстановления должности первого заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины", - уточнил Емец. 

Напомним, функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин заявил о ее ликвидации. Такое решение было принято из-за того, что полномочия по контролю создавали богатое поле для коррупции.

Функции СЭС разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. Новой структуре не дали право проведения проверок выполнения требований по эпидбезопасности, ее работа лежит преимущественно в сфере мониторинга.

В сентябре 2019 года стало известно, что СЭС могут возродить под другим названием.

В феврале СНБО рекомендовал восстановить СЭС из-за угрозы коронавируса. После этого Министерство здравоохранения официально подтвердило, что намерено восстановить систему обеспечения эпидемиологического надзора и готовности к реагированию. Однако тогда сообщалось, что СЭС восстанавливать не собираются.

26 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко был назначен главным санитарным врачом. В том числе, в его обязанности входит организация работы по предотвращению коронавируса в Украине. 

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