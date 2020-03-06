В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса

Украинский спорт ждет возможный запрет в связи с распространением коронавируса.

Правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, находясь в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал о возможном запрете, но не назвал сроки ввода ограничений.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, чтобы снизить массовые скопления людей", - цитирует Ляшко "Новое время".