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В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса

Украинский спорт ждет возможный запрет в связи с распространением коронавируса.

В Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, находясь в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал о возможном запрете, но не назвал сроки ввода ограничений.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, чтобы снизить массовые скопления людей", - цитирует Ляшко "Новое время".

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