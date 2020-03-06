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В Москве нашли мертвым одесского шахматиста, который сыграл за сборную РФ против Украины

Также найдена погибшей его девушка. 

В Москве обнаружены тела украинского шахматиста Станислава Богдановича и его девушки Александры Вернигоры, также профессиональной шахматистки. Об этом пишет российское "Федеральное агентство новостей".  

Точная причина гибели уточняется, однако, по предварительной версии, пара могла отравиться "веселящим газом" - рядом с ними нашли воздушные шарики с закисью азота. 

"Личности молодых людей уже установлены. Погибшей является 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора. Спортсменка занимала 1861 место в рейтинге мировой шахматной федерации (FIDE). Погибшим молодым человеком является 26-летний гроссмейстер из Украины Станислав Богданович. Он был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году", - добавили в агентстве.

Фото: facebook.com
Погибшая девушка
Фото: facebook.com
Погибшая девушка

Как пишет "КП Украина", за несколько дней до смерти украинский гроссмейстер Богданович играл за сборную России в матче против Украины, из-за чего поддался критике в соцсетях. 

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения" - объяснил он тогда свою позицию. 

Напомним, на чемпионате Украины по шахматам среди юношей до 18 лет Станислав Богданович выиграл все четыре партии. Одессит стал единоличным лидером чемпионата.  

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