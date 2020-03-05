Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
ГлавнаяСпорт

УЕФА планирует создать летнюю Лигу Чемпионов

"Холодная война" между УЕФА и ФИФА продолжается.

УЕФА планирует создать летнюю Лигу Чемпионов
Фото: УЕФА

В рамках усиления своих позиций на мировом уровне, руководство европейского футбола планирует создать еще один турнир в стиле Лиги Чемпионов, информирует Daily Mail.

При этом, чтобы усилить свои позиции в борьбе с ФИФА за контроль над международным календарем, УЕФА рассматривает вариант проведения этого турнира летом.

Турнир, по сути, будет расширением Международного кубка чемпионов, предсезонного соревнования ведущих европейских клубов, которое является детищем американских промоутеров из Relevent Sports и проводится с 2013 года.

Кроме того, по версии футбольных еврочиновников, этот турнир будет соперничать за внимание со стороны болельщиков, а, следовательно, со стороны рекламодателей с клубным чемпионатом мира 2021 ФИФА, который пройдет в Шанхае в июне и июле следующего года в формате 24 команд.

Несколько топ-клубов Английской Премьер-Лиги уже выразили заинтересованность в участии в летней Лиге Чемпионов, отмечает издание.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также