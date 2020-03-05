Обладатель "Золотого мяча" был задержан в другой стране за поддельный паспорт

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча"-2005 Роналдиньо был задержан в столице Парагвая Асунсьоне, сообщает AS.

По заявлению министра внутренних дел этой страны Евклида Асеведо бывшая звезда "Барселоны", "Пари Сен-Жермен" и "Милана" въехал в Парагвай по поддельному паспорту.

Полиция уже провела обыск в номере отеля, где остановился бразилец.

Как отмечается, Роналдиньо должен был присутствовать на презентации бесплатной программы медицинского обслуживания для детей.

Напомним, два года назад у Роналдиньо был отобран из-за долгов паспорт.