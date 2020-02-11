"Король футбола" Пеле слаб и не может нормально ходить, - сын Эдиньо

У Пеле депрессия из-за того, что он не может нормально передвигаться.

Сын легенды футбола Пеле - Эдиньо в интервью Globo Esporte рассказал о состоянии здоровья своего отца.

В частности, Эдиньо, который в своей профессиональной карьере был вратарем, сообщил, что у отца обострилась депрессия, он стал застенчивым и не хочет выходить из дома.

"В настоящее время он находится не в самом лучшем состоянии. Папа перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация была не самой идеальной. У него есть проблемы с движением, из-за чего у отца обострилась депрессия.

Представьте, он был королем футбола, а сейчас даже ходить нормально не может. Он стал застенчивым, не хочет выходить из дома и ведет затворнический образ жизни", - приводит слова Эдиньо издание.

Напомним, в апреле 2019 года 79-летний Пеле был госпитализирован в парижскую клинику. У бразильца поднялась температура, после чего его прооперировали из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.

После этого единственный в мире трехкратный чемпион мира вернулся в Бразилию, где перенес еще операцию.