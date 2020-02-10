На территорию Западной Европы обрушился мощный ураган, который привел, в частности, к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта.
В Английской Премьер-Лиге даже был отменен матч очередного тура между чемпионом страны – "Манчестер Сити" и клубом украинца Андрея Ярмоленко – "Вест Хэмом".
Забавный эпизод произошел в одном из футбольных матчей в Швеции, который одному из тренеров не показался забавным.
Дул чрезвычайно сильный ветер, и на поле прилетали различные легкие предметы.
Наставник команды сначала остановил мяч, а затем ему пришлось справиться с целыми воротами.
Интересно, что лайнсмен в этом опасном эпизоде и "бровью не повел".
Watch out... 🤣💨🌪— 433 (@433) February 9, 2020
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