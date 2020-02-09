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Выхристу хватило всего 40 секунд, чтобы нокаутировать соперника в своем дебютном бою на профи-ринге

Немецкая публика наверняка оценила выступление украинца.

Выхристу хватило всего 40 секунд, чтобы нокаутировать соперника в своем дебютном бою на профи-ринге
Виктор Выхрист
Фото: Instagram

В немецком городе Геппингеан в андеркарде поединка за титул IBO в тяжелом весе между немцем Фиратом Арсланом (47–8–3, 32 KO) и Кевином Лерене (24–1, 11 KO) из ЮАР, состоялся дебют украинского боксера-супертяжеловеса Виктора Выхриста на профи-ринге.

Соперником украинца был белорус Андрей Мазаник (13–11, 10 KO).

Выхрист с первых секунд обрушил на соперника каскад мощных ударов.

В результате, угол белоруса выбросил полотенце на ринг уже на 40-й секунде.

Отметим, 27-летний Выхрист недавно подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы, пожертвовав шансом поехать на Олимпиаду-2020 в Токио. Он теперь выступает под псевдонимом "Виктор Фауст".

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