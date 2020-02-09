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Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом

Арман Дюплантис вписал свое имя в историю.

Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Арманд Дуплантис
Фото: worldathletics.org

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.

На турнире в польской Торуни спортсмену удался прыжок на 6 метров и 17 сантиметров.

Стоит отметить, что ранее абсолютный рекорд в прыжках с шестом принадлежал французу Рено Лавиллени, который прыгнул на 6,16 м в 2014 году.

Отметим, что рекорд на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке - нынешний президент НОК Украины 31 июля 1994 года на соревнованиях в итальянском Сестриере прыгнул на 6,14 м.

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