Арман Дюплантис вписал свое имя в историю.

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.

На турнире в польской Торуни спортсмену удался прыжок на 6 метров и 17 сантиметров.

Стоит отметить, что ранее абсолютный рекорд в прыжках с шестом принадлежал французу Рено Лавиллени, который прыгнул на 6,16 м в 2014 году.

Отметим, что рекорд на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке - нынешний президент НОК Украины 31 июля 1994 года на соревнованиях в итальянском Сестриере прыгнул на 6,14 м.