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Клопп обновил рекорд Английской Премьер-Лиги, побив достижение Гвардиолы

Немецкий специалист признан лучшим тренером января в АПЛ.

Клопп обновил рекорд Английской Премьер-Лиги, побив достижение Гвардиолы
Юрген Клопп
Фото: АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги в январе, сообщает официальный сайт "красных".

Руководимый Клоппом коллектив одержал за месяц 5 побед в пяти матчах чемпионата Англии.

Юрген выиграл данный приз в пятый раз за сезон, установив новый рекорд АПЛ. Прошлым лучшим результатом было достижение коуча "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Испанец получил награду четырежды в чемпионском сезоне "горожан"-2017/18.

Примечательно, что 52-летний уроженец Штутгарта в голосовании обогнал Гвардиолу, а также тренеров Ральфа Хазенхюттеля и Найджела Пирсона из "Саутгемптона" и "Уотфорда" соотвественно.

Для самого Клоппа эта награда является восьмой в карьере. 

В нынешнем сезоне немец всего лишь однажды не смог стать лучшим тренером месяца, в октябре приз достался наставнику "Челси" Фрэнку Лэмпарду.

Добавим, что именно в октябре "Ливерпуль" не смог выиграть единственный матч в АПЛ в нынешнем сезоне, сыграв вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед".

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