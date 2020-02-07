В ответном полуфинальном матче Кубка Бельгии между командами "Кортрейк" и "Антверпен" в середине второго тайма произошел забавный эпизод.

Защитник "Антверпена" Уэсли Худт получил травму и был заменен.

Проходя вдоль трибун с работниками медперсонала, 25-летний голландец был подвергнут пивной атаке со стороны фанов "Кортрейка" – на него был вылит с трибун почти полный бокал пива.

Состояние болельщиков "Кортрейка" можно было понять – к тому времени хозяева проигрывали 0:1, что, по сумме двух матчей (1:2), выводило в финал их соперников.