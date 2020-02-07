В ответном полуфинальном матче Кубка Бельгии между командами "Кортрейк" и "Антверпен" в середине второго тайма произошел забавный эпизод.
Защитник "Антверпена" Уэсли Худт получил травму и был заменен.
Проходя вдоль трибун с работниками медперсонала, 25-летний голландец был подвергнут пивной атаке со стороны фанов "Кортрейка" – на него был вылит с трибун почти полный бокал пива.
Состояние болельщиков "Кортрейка" можно было понять – к тому времени хозяева проигрывали 0:1, что, по сумме двух матчей (1:2), выводило в финал их соперников.
Добавим, что матч так и завершился, и в финале "Антверпен" встретится с командой украинца Эдуарда Соболя – "Брюгге". Jongens, jongens. Ik snap dat je supportert voor je team. Maar dit is degoutant. #kvkant pic.twitter.com/MePqXZFkTs
Jongens, jongens. Ik snap dat je supportert voor je team. Maar dit is degoutant. #kvkant pic.twitter.com/MePqXZFkTs— Kristof Hoefkens (@kristofhoefkens) February 6, 2020