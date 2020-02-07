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В полуфинале Кубка Голландии футболист принял пивной душ от негодующих фанов

"Охладиться" пришлось защитнику "Антверпена".

В полуфинале Кубка Голландии футболист принял пивной душ от негодующих фанов
Уэсли Худт
Фото: isport.ua

В ответном полуфинальном матче Кубка Бельгии между командами "Кортрейк" и "Антверпен" в середине второго тайма произошел забавный эпизод.

Защитник "Антверпена" Уэсли Худт получил травму и был заменен.

Проходя вдоль трибун с работниками медперсонала, 25-летний голландец был подвергнут пивной атаке со стороны фанов "Кортрейка" – на него был вылит с трибун почти полный бокал пива.

Состояние болельщиков "Кортрейка" можно было понять – к тому времени хозяева проигрывали 0:1, что, по сумме двух матчей (1:2), выводило в финал их соперников.

Добавим, что матч так и завершился, и в финале "Антверпен" встретится с командой украинца Эдуарда Соболя – "Брюгге".

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