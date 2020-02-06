В трансляцию матча украинской Суперлиги попали непристойные обсуждения и оскорбления в адрес баскетболисток

Фото: fbu.ua

Федерация баскетбола Украины оскандалилась во время трансляции матча Женской Суперлиги между "Киев-Баскетом" и одесским "Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака". В прямом эфире двое, как оказалось, помощников оператора около 10 минут матерились, непристойно обсуждали и оскорбляли баскетболисток.

Об этом сообщили в комментариях в фейсбуке ФБУ зрители, видевшие трансляцию.

Ситуацию объяснил видеооператор, транслировавший игру.

"Вчера, в связи с состоянием здоровья (утром этого дня вставляли диск в пояснице) пришлось с собой взять двух студентов, для того чтобы они подняли все оборудование. Сам вообще еле ходил. Так вот. Прошло минут 10 после начала игры и мне позвонил коллега и сказал, что у меня там кто-то в микрофон чушь несёт. Микрофон лежал метрах в 15 от меня. Возле микрофона сидели эти «мои» студенты и болтали. Естественно я их обругал и послал вниз на трибуны или домой. Короче, чтобы свалили и не трындели. Честно говоря, ни тогда и даже сейчас не знаю какие гадости они успели наговорить. Но точно не догадывался, что что-то серьезное. Как только закончилась трансляция я удалил звук и пересохранил видео. На тот момент мне казалось это нормальным решением. Чтобы люди пересматривали трансляцию и не слушали чушь малолеток. Уже спустя час после окончания игры я понял, что это серьезно", - написал он в комментариях.

Оператор сообщил, что принес извинения баскетболистке, которая одной из первых отреагировала на оскорбления, и готов извиниться перед другими спортсменками.

Поединок между "Киев-Баскетом" и "Интерхимом" закончился победой киевлянок со счетом 88:66.

"Киев-Баскет" выиграл 15 игру подряд в Женской Суперлиге и идет без поражений. "Интерхим" - второй.