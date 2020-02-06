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Ломаченко за бой с Лопесом получит гонорар с 7-значным числом

На кону стоит звание абсолютного чемпиона.

Ломаченко за бой с Лопесом получит гонорар с 7-значным числом
Василий Ломаченко
Фото: Facebook

За поединок против чемпиона мира по версии IBF в легком весе, американца гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) обладатель титулов WBO, WBA и WBC украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) заработает 4,5 млн долл, сообщает MixSport.

Для "Хай-Тэка" это будет рекордный гонорар в карьере, уточняет портал.

Добавим, что после выплаты налогов, комиссий промоутеру, менеджеру и команде, у Ломаченко останется около 2,5 млн долл., половину из которых он традиционно делит со своим отцом и тренером Анатолием Николаевичем.

Объединительный поединок Ломаченко - Лопес состоится весной. Уже на следующей неделе могут быть объявлены место проведения и дата боя.

На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Отметим, что среди украинцев абсолютным чемпионом мира был только Александр Усик, который выиграл этот титул в крузервейте, когда победил россиянина Мурата Гассиева в Москве 21 июля 2018.

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