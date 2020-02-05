Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
ГлавнаяСпорт

Россия не пустила сборную Китая по хоккею с мячом на ЧМ-2020 в Иркутске

Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.

Россия не пустила сборную Китая по хоккею с мячом на ЧМ-2020 в Иркутске
Фото: irk.today

Сборные Китая по хоккею с мячом не сыграют на чемпионатах мира 2020 года по хоккею с мячом из-за вспышки коронавируса в Китае.

Мужская сборная Китая планировала выступить на ЧМ-2020 в российском Иркутске с 1 по 6 марта. Однако россияне решили не допускать ее к турниру.

"Причиной принятия данного решения является ситуация с распространением коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды, которые принимают участие в турнире", - цитирует сообщение российской федерации хоккея с мячом sport.ua.

По той же причине не выступит на ЧМ-2020, который пройдет 19–22 февраля в Осло, и женская сборная Китая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также