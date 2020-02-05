Россия не пустила сборную Китая по хоккею с мячом на ЧМ-2020 в Иркутске

Сборные Китая по хоккею с мячом не сыграют на чемпионатах мира 2020 года по хоккею с мячом из-за вспышки коронавируса в Китае.

Мужская сборная Китая планировала выступить на ЧМ-2020 в российском Иркутске с 1 по 6 марта. Однако россияне решили не допускать ее к турниру.

"Причиной принятия данного решения является ситуация с распространением коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды, которые принимают участие в турнире", - цитирует сообщение российской федерации хоккея с мячом sport.ua.

По той же причине не выступит на ЧМ-2020, который пройдет 19–22 февраля в Осло, и женская сборная Китая.