Подписчики очень быстро на это отреагировали.

В заключительном матче 22-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на "Ноу Камп" обыграла "Леванте" – 2:1.

Дублем отметился юный Ансу Фати, который отличался после передач своего капитана Лионеля Месси.

Фото: EPA/UPG Ансу Фати

Фати, которому исполнилось 17 лет и 94 дня, стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании в XXI веке.

По этому случаю официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter опубликовал запись, однако чиновники перепутали Фати с его одноклубником - защитником Нелсоном Семеду. Об этом сообщает SPORTbible.

Фото: EPA/UPG Нельсон Семеду в матче против "Леванте"

"Даже Ансу Фати не верит, что он сотворил историю", - говорилось в сообщении Twitter-аккаунта. При этом запись сопровождалась фотографией Семеду, а не Фати.

Фото: sportbible.com

Подписчики аккаунта бурно отреагировали на ошибку.

"Я чую расизм", "Удалите аккаунт и никогда не возвращайтесь", - написали пользователи Twitter.

Позже пресс-служба пост удалила.