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Пресс-служба испанской Ла Лиги угодила в расистский скандал

Подписчики очень быстро на это отреагировали.

В заключительном матче 22-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на "Ноу Камп" обыграла "Леванте" – 2:1.

Дублем отметился юный Ансу Фати, который отличался после передач своего капитана Лионеля Месси.

Ансу Фати
Фото: EPA/UPG
Ансу Фати

Фати, которому исполнилось 17 лет и 94 дня, стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании в XXI веке.

По этому случаю официальный аккаунт Ла Лиги в Twitter опубликовал запись, однако чиновники перепутали Фати с его одноклубником - защитником Нелсоном Семеду. Об этом сообщает SPORTbible.

Нельсон Семеду в матче против &quot;Леванте&quot;
Фото: EPA/UPG
Нельсон Семеду в матче против "Леванте"

"Даже Ансу Фати не верит, что он сотворил историю", - говорилось в сообщении Twitter-аккаунта. При этом запись сопровождалась фотографией Семеду, а не Фати.

Фото: sportbible.com

Подписчики аккаунта бурно отреагировали на ошибку.

"Я чую расизм", "Удалите аккаунт и никогда не возвращайтесь", - написали пользователи Twitter.

Позже пресс-служба пост удалила.

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