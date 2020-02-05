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"Ливерпуль" в официальном матче сыграл самым молодым составом в истории клуба

"Красные" одержали победу в Кубке Англии.

Молодая мерсисайдская поросль
Фото: EPA/UPG
Молодая мерсисайдская поросль

В переигровке 4-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал клуб Лиги Один – "Шрусбери" и, благодаря автоголу защитника гостей Ро-Шон Уильямса на 75-й минуте, одержал минимальную победу – 1:0.

Стоит отметить, что ранее в матче Шон Уолли поразил ворота "Ливерпуля", но гол не был засчитан системой VAR - офсайд.

Напомним, главный тренер "красных" Юрген Клопп решил задействовать в этом поединке свою молодежь, а вывел команду на матч тренер молодежной команды Нил Критчли, который и выставил самый молодой состав в истории клуба - средний возраст составил 19 лет и 102 дня.

Кроме того, Кертис Джонс также стал самым юным капитаном мерсисайдцев. Ему на момент выхода исполнилось 19 лет и 5 дней.

Добавим, что в следующем раунде Кубка Англии "Ливерпуль" сыграет с "Челси".

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