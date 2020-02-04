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В "Челси" зреет конфликт между главным тренером и руководством клуба из-за самого дорогого в мире голкипера

"Яблоком раздора" стал Кепа Аррисабалага.

В "Челси" зреет конфликт между главным тренером и руководством клуба из-за самого дорогого в мире голкипера
Фрэнк Лэмпард и Кепа Аррисабалага
Фото: mirror.co.uk

У главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда назревает конфликт с руководством своего клуба из-за ситуации с голкипером Кепой Аррисабалагой, сообщает Daily Mirror.

В этом сезоне 25-летний баск не демонстрирует стабильную игру. В конце концов, после ничейного домашнего дерби против "Арсенала" (2:2) терпение тренерского штаба "Челси" лопнуло и Кепа лишился места в стартовом составе - на субботний матч Английской Премьер-Лиги против "Лестера" (1:1) защищать ворота "Челси" вышел уже второй номер - Вилли Кабальеро.

Лэмпард окончательно потерял веру в Аррисабалагу и грядущим летом хочет обзавестись новым голкипером. Во главе списка Фрэнка на замену Кепе находятся Ник Поуп из "Бернли" и Висенте Гуаита из "Кристал Пэлас".

Однако планы Лэмпарда не поддерживают в руководстве клуба. Исполнительный директор "Челси" и правая рука владельца клуба Романа Абрамовича - Марина Грановская не рада желанию Фрэнка продать Аррисабалагу. И недовольство леди вполне понятно.

Марина Грановская и Фрэнк Лэмпард
Фото: ФК "Челси"
Марина Грановская и Фрэнк Лэмпард
Напомним, летом 2018 "пенсионеры" в срочном порядке искали замену ушедшему в "Реал" Тибо Куртуа. Выбор пал на молодого Аррисабалагу, сделав его самым дорогим голкипером в мире, заплатив "Атлетику" в качестве компенсации 71.6 млн. фунтов.

Вполне очевидно, что клуб со "Стэмфорд Бридж", в случае продажи Кепы, смог бы это сделать только с огромным убытком для себя.

Руководство "Челси" считает, что Лэмпард поспешил в своих выводах насчет первого номера команды.

Предстоящий матч АПЛ против "Манчестер Юнайтед", который состоится 17 февраля, может дать ответ, сделал ли вывод Лэмпард в споре с Грановской, и не станет ли Аррисабалага причиной начала новой "Троянской войны".

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