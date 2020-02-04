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Украинец станет участником звездного уик-энда НБА

Второй раз в истории украинского баскетбола.

Святослав Михайлюк (слева)
Фото: EPA/UPG
Святослав Михайлюк (слева)
22-летний защитник сборной Украины и "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получил приглашение для участия в звездном уик-энде НБА.

Михайлюк примет участие в матче восходящих звезд Лиги - украинец сыграет за сборную мира против американцев. тот поединок состоится в ночь на 15 февраля.

По такому случаю "Детройт" даже выпустил к этому событию небольшой ролик.

В текущем сезоне Святослав показывает отличную игру за клуб с "города моторов", набирая в среднем 8.9 очков, собирая 1.6 подборов и отдавая 1.6 передачи при 43% реализации дальних бросков.

По последнему показателю украинец даже входит в десятку лучших "дальнобойщиков" Лиги.

Отметим, что Михайлюк стал всего вторым представителем Украины, который удостоился посетить мероприятие такого уровня.

Напомним, 23 года назад в игре новичков против второгодок принимал участие центровой Виталий Потапенко, представляющий "Кливленд Кавальерс".

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