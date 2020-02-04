Украинец станет участником звездного уик-энда НБА

Михайлюк примет участие в матче восходящих звезд Лиги - украинец сыграет за сборную мира против американцев. тот поединок состоится в ночь на 15 февраля.
Presenting the 2020 #NBARisingStars rosters at #NBAAllStar pic.twitter.com/Zc8fknNfiT— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020
Representing the World Team in the Rising Stars Challenge ...— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 31, 2020
See what Svi can do. #DetroitBasketball pic.twitter.com/qsN4vjwVOO
В текущем сезоне Святослав показывает отличную игру за клуб с "города моторов", набирая в среднем 8.9 очков, собирая 1.6 подборов и отдавая 1.6 передачи при 43% реализации дальних бросков.
По последнему показателю украинец даже входит в десятку лучших "дальнобойщиков" Лиги.
Отметим, что Михайлюк стал всего вторым представителем Украины, который удостоился посетить мероприятие такого уровня.
Напомним, 23 года назад в игре новичков против второгодок принимал участие центровой Виталий Потапенко, представляющий "Кливленд Кавальерс".