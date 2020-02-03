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Трамп перепутал штаты США, поздравляя "Канзас-Сити" с победой в Супербоуле

С географией у президента США есть проблемы.

Президент США Дональд Трамп выступает на 50 ВЭФ в Давосе
Фото: EPA/UPG
Президент США Дональд Трамп выступает на 50 ВЭФ в Давосе

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, поздравляя "Канзас-Сити Чифс" с победой в Супербоуле-2020, сообщает championat.com.

Глава государства в своем "твиттере" изначально написал, что команда представляет "великий штат Канзас". Трамп перепутал миссурийский Канзас-Сити с одноименным городом в штате Канзас.

Фото: Twitter

В комментариях президента раскритиковали за ошибку. В частности, его оплошность отметила бывший сенатор-демократ от штата Миссури Клэр МакКаскилл. Трамп удалил оригинальное поздравление, а потом опубликовал новое, уже с "штатом Миссури" в тексте.

Напомним, в финальном матче сезона НФЛ "Канзас-Сити Чифс" взял верх над "Сан-Франциско Форти Найнерс" - 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0), уступая в ходе встречи со счетом 10:20.

"Чифс" стали победителями Супербоула впервые с 1969 года.

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