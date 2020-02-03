Экс-игрок "Шахтера" признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, который до перехода на "Олд Траффорд" выступал за "Шахтер", был признан лучшим игроком "красных дьяволов" в январе, сообщает Twitter МЮ.

В голосовании болельщиков приняло участие около 110 тыс. человек.

Более половины респондентов - 51% отдал лидерство Фреду, в то время как его товарищи по команде Неманья Матич, Гарри Магуайр и Брендон Уильямс набрали 11%, 14% и 23% соответственно.

В январе на счету Фреда оказалось 4 матча в Английской Премьер-Лиге, в которых он не отличился голевыми действиями. Всего в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии бразилец провел 21 матч.