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В чемпионате Бразилии игрок нанес сокрушительный удар ногой по голове фаната

Неджентльменский поступок от Бруну Силвы.

В чемпионате Бразилии игрок нанес сокрушительный удар ногой по голове фаната
Фото: livesport.ws

Во время матча регулярного чемпионата Бразилии между "Фигейренсе" и "Аваи" (0:2) произошел некрасивый эпизод с участием хавбека гостей Бруну Силвы.

Фанат клуба из Флорианополиса, по-видимому, не довольный тем, что его команда проигрывала, решил каким-то образом подействовать на игроков "Аваи".

Для этого он добрался до скамьи запасных гостей, где его профессиональной передней подсечкой встретил резервный голкипер "Аваи", свалив фана на газон, а подоспевший полузащитник Бруну Силва не нашел ничего лучшего, как нанести потерпевшему сильный удар ногой по голове.

О судьбе и состоянии здоровья поклонника "Фигейренсе" не сообщается.

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