Во время матча регулярного чемпионата Бразилии между "Фигейренсе" и "Аваи" (0:2) произошел некрасивый эпизод с участием хавбека гостей Бруну Силвы.

Фанат клуба из Флорианополиса, по-видимому, не довольный тем, что его команда проигрывала, решил каким-то образом подействовать на игроков "Аваи".

Для этого он добрался до скамьи запасных гостей, где его профессиональной передней подсечкой встретил резервный голкипер "Аваи", свалив фана на газон, а подоспевший полузащитник Бруну Силва не нашел ничего лучшего, как нанести потерпевшему сильный удар ногой по голове.

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf — BenchWarmers (@BeWarmers) February 2, 2020

О судьбе и состоянии здоровья поклонника "Фигейренсе" не сообщается.