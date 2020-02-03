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Игрок сборной Украины перешел в московский "Спартак"

Гандболист "Мотора" продолжит карьеру в России.

Игрок сборной Украины перешел в московский "Спартак"
Станислав Жуков
Фото: ГК "Мотор"

Полусредний запорожского "Мотора" и сборной Украины Станислав Жуков продолжит карьеру в составе московского "Спартака", сообщается на официальном сайте гандбольного московского клуба.

Со "Спартаком" Жуков заключил соглашение на 2,5 года. 

Отметим, что в "Моторе" Жуков выступал с лета 2019 года. С 2017 по 2019 год Станислав играл в немецкой Бундеслиге за "Гуммерсбах".

Вместе с Жуковым в "Спартак" перешел еще один игрок запорожского клуба - эстонский полусредний Денер Йаанимаа. Его контракт со "Спартаком" рассчитан на 1,5 года.

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