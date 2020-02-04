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На "корабле" "Манчестер Сити" назревает бунт

Звезды выразили недовольство Гвардиоле из-за постоянной ротации.

На "корабле" "Манчестер Сити" назревает бунт
Гвардиоле есть от чего схватиться за голову
Фото: EPA/UPG

Футболисты чемпиона Англии - "Манчестер Сити" выразили недовольство главному тренеру Хосепу Гвардиоле из-за постоянной ротации с составом, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что в этом сезоне "горожане" еще ни разу не сыграли одним составом в двух матчах подряд.

Добавим, что после поражения от "Тоттенхэма" (0:2) в воскресном матче Английской Премьер-Лиги, Гвардиола 45 минут не выходил из раздевалки, по всей видимости, разбирая по горячим следам только что завершившийся поединок.

По этой причине коуч даже опоздал на традиционную послематчевую пресс-конференцию.

"МанСити" идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидера "Ливерпуля" составляет неприличные 22 очка.

В том, что в этом сезоне гонка за чемпионство для его команды закончена, признает и сам Хосеп.

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