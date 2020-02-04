Тренерский штаб Андрея Шевченко пополнил еще один итальянец

В тренерский штаб сборной Украины вошел 34-летний итальянский специалист Андреа Аззалин, сообщает sport.ua. Он будет отвечать за физическую подготовку игроков. О деталях контракта не сообщается.

Последним место работы Аззалина был лондонский "Фулхэм", выступающий в Чемпионшипе.

Также он работал в "Лестере" в период сенсационного чемпионства "лис" в Английской Премьер-Лиге в сезоне 2015/16, "Нанте", "Монако", сборной Греции и молодежной сборной Италии.

Отметим, в тренерском штабе Андрея Шевченко уже работают два итальянца – Мауро Тасотти и Андреа Малдера, а также испанец Педро Хара и украинец Александр Шовковский.