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Фаны "Ливерпуля" требуют от руководства клуба осуществить необычный трансфер

Болельщики хотят видеть Стивена Джеррарда чемпионом АПЛ.

Стивен Джеррард (фотоколлаж)
Фото: givemesport.com
Стивен Джеррард (фотоколлаж)

В настоящее время "Ливерпуль" на 22 очка опережает ближайшего преследователя в чемпионской гонке - "Манчестер Сити", и "красным" для завоевания первого в своей истории титула чемпиона Английской Премьер-Лиги необходимо набрать лишь 18 очков в оставшихся 13 матчах.

Можно сказать, что золотые медали чемпионов практически уже находятся в карманах подопечных Юргена Клоппа.

В этой связи болельщики "Ливерпуля" в социальных сетях массово стали обращаться к руководству клуба с просьбой заключить краткосрочный контракт с легендой "Ливерпуля", его бывшим капитаном Стивеном Джеррардом, чтобы тот имел возможность провести необходимый минимум матчей (5 поединков) и получить золотую медаль чемпиона АПЛ, сообщает givemesport.com.

Напомним, что Джеррард дебютировал на "Энфилде" еще в 1998 году, а закончил карьеру игрока "Ливерпуля" в мае 2015 года.

Окончательно "повесил бутсы на гвоздь" Стивен в 2017 году, защищая цвета "Лос-Анджелес Гэлакси". Спустя месяц он начал работать в "Ливерпуле" тренером детских команд, затем работал с командой U-18.

С лета 2018 года Джерард является главным тренером шотландского "Глазго Рейнджерс".

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