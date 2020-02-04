Одного из немногих оставшихся в "Динамо" легионеров перевели в дубль (обновлено)

Тренерский штаб "Динамо" принял решение перевести защитника Тамаша Кадара в молодежную команду, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Футболист не принимал участие в вечерней тренировке команды на подготовительных сборах в Турции. Известно, что место венгерского легионера в основной команде "Динамо" занял 20-летний Александр Романчук.

Причины такого решения штаба Алексея Михайличенко пока неизвестны.

Напомним, в текущем сезоне Кадар провел 20 матчей за "Динамо", отдав одну голевую передачу. Контракт 29-летнего венгра с киевским клубом истекает летом 2023 года.

Обновление. Как стало известно, Кадар переведен в дубль "Динамо"из-за грубости в адрес главного тренера киевлян.

Конфликт между футболистом и тренером состоялся в Белеке во время тренировочного процесса, сообщает dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что венгр при всей команде нагрубил Михайличенко.