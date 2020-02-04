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Фьюри поведал о необычном способе укрепить кулаки перед чемпионским боем с Уайлдером

Главное, чтобы рядом находился огнетушитель.

Фьюри поведал о необычном способе укрепить кулаки перед чемпионским боем с Уайлдером
Фото: thesun.co.uk

В преддверии чемпионского поединка по версии WBC с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) британский супертяж Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал, какой нетрадиционный вариант подготовки он использует.

"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин, так они укрепляются.

Поэтому в последние три-четыре недели тренировочного лагеря я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже попробую", - цитирует Фьюри The Sun.

Напомним, поединок состоится в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе.

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