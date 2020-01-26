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Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника

Иван Редкач совершил глупый поступок.

Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC украинец укусил своего соперника
Фото: twitter

Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC между украинцем Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО) и экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО), который прошел в ночь на субботу на нью-йоркской арене Barclays Center и завершился победой американца, произошел неприятный эпизод.

Украинский спортсмен совершил далеко не лучшее действие в ринге.

В 10-м раунде боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно от судьи укусил соперника в область шеи.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

"Он укусил меня", - рассказал об этом эпизоде Гарсия после боя. - "Он выкрикнул: "Майк Тайсон", и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом", - цитирует филадельфийца Boxingscene.

Но рефери поединка не заметил случившегося.

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