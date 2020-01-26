Во время боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC между украинцем Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО) и экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО), который прошел в ночь на субботу на нью-йоркской арене Barclays Center и завершился победой американца, произошел неприятный эпизод.

Украинский спортсмен совершил далеко не лучшее действие в ринге.

В 10-м раунде боксеры пошли в клинч и Редкач незаметно от судьи укусил соперника в область шеи.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

"Он укусил меня", - рассказал об этом эпизоде Гарсия после боя. - "Он выкрикнул: "Майк Тайсон", и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом", - цитирует филадельфийца Boxingscene.

Но рефери поединка не заметил случившегося.