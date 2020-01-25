Автомобиль Отто Тянака сделал несколько пируэтов в воздухе.

Фото: Twitter Отт Тянак

Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянак попал в серьезную аварию во время гонки в Монте-Карло.

Машина эстонского пилота команды Hyundai Motorsport на скорости 185 км/час зацепила обочину, слетела с трассы и несколько раз перевернулась в воздухе.

При этом ни сам 32-летний Тянак, ни его штурман не пострадали.

Фото: Akos Jobbagy

За свою карьеру Тянак одержал 12 побед, в том числе шесть в прошлом сезоне.

Ралли "Монте-Карло" продлится до 26 января.