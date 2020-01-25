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Чемпион мира по ралли попал в жуткую аварию на скорости под 185 км/час во время гонки в Монте-Карло

Автомобиль Отто Тянака сделал несколько пируэтов в воздухе.

Отт Тянак
Фото: Twitter
Отт Тянак

Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянак попал в серьезную аварию во время гонки в Монте-Карло.

Машина эстонского пилота команды Hyundai Motorsport на скорости 185 км/час зацепила обочину, слетела с трассы и несколько раз перевернулась в воздухе.

При этом ни сам 32-летний Тянак, ни его штурман не пострадали.

Фото: Akos Jobbagy
 

За свою карьеру Тянак одержал 12 побед, в том числе шесть в прошлом сезоне.

Ралли "Монте-Карло" продлится до 26 января.

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