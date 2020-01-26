В Нью-Йорке на арене Barclays Center состоялся поединок между украинцем Иваном Редкачем (23 победы, 18 из них - нокаутом, 5 поражения, 1 ничья) и экс-чемпионом мира в двух категориях американцем Дэнни Гарсия (36 побед, 21 из них - нокаутом, 2 поражения).

На кону стоял чемпионский бой по версии WBC в полусреднем весе против Эррола Спенса.

В итоге, поединок продлился все 12 раундов и завершился убедительной победой фаворита – Гарсии. Все судьи отдали победу американцу - 118:110 и дважды 117:111.

До боя шансы 33-летнего украинского боксера, который проводит всю карьеру в США, котировались очень низко - коэффициент на его победу был равен 1,04.

Возможность победить у Ивана могла быть, если бы он попытался в своем ключе задавить соперника напором и характером, при этом выбрасывая многоударные комбинации.

Но ничего подобного украинец не продемонстрировал, предпочтя технически боксировать против Гарсии, что и было ошибкой тренерского штаба Редкача.

Дэнни является более техничным боксером, и ему не составляло труда прорываться на удобную дистанцию и доносить до цели свои удары.

Всё могло плачевно закончится для уроженца Шостки уже в 7-м раунде - перед самым гонгом Редкач пропустил правый прямой, после чего у него открылось рассечение.

Однако украинец проявил волю, продолжил поединок, а в заключительных раундах даже перехватил инициативу.

Но более опытный американец технично гасил активные действия Редкача и довел бой до победы.