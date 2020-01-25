Фаны "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть "Олд Траффорд" в знак протеста против владельцев клуба

Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют массовую акцию протеста против американских владельцев клуба Глэйзеров во время ближайшего домашнего матча, сообщает Daily Mirror.

Болельщики "красных дьяволов" испытывают огромное разочарование от того, как Глэйзеры и вице-президент Эд Вудворд управляют клубом, и это разочарование будет публично продемонстрировано во время ближайшего домашнего матча Английской Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", который состоится 1 февраля.

Фаны "Юнайтед" планируют организованно покинуть "Олд Траффорд" на 58-й минуте матча, причем 58-я минута была определена организаторами акции для максимального эффекта.

Число 58 - знаковое в истории "красных дьяволов". Именно в 1958 году случилась авиакатастрофа в Мюнхене, в результате которой погибли 8 футболистов клуба.

Добавим, что разочарование фанатов ощущалось еще во время домашнего поражения от "Бернли" (0:2) в минувшую среду.

Дико было наблюдать за полупустым "Олд Траффорд", когда до окончания поединка оставалось еще 10 минут - к финальному свистку тысячи фанатов успели покинуть свои места на стадионе.