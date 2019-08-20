Фото: EPA/UPG Гол Невеша

Матч завершился вничью 1:1.

На гол Антони Марсьяля (27-я минута) хозяева ответили голом Рубена Невеша.

Особенно хорош был гол португальского хавбека "волков".

Фото: EPA/UPG

Добавим, что на 68-й минуте "красные дьяволы" могли выйти вперед, но Поль Погба, в решительной форме отобрав право пробить 11-метровый у штатного пенальтиста Маркуса Рэшфорда, свой шанс не реализовал.После двух туров турнирную таблицу АПЛ возглавляют "Ливерпуль" и "Арсенал", у которых стопроцентный результат.

На 2 очка отстают ряд клубов, среди которых два манчестерских и "Тоттенхэм".

В следующем туре состоится очная встреча лидеров.