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Игрок "Вулверхэмптона" отметился невероятным голом в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Команды поделили очки.

Гол Невеша
Фото: EPA/UPG
Гол Невеша
В заключительном поединке второго тура Английской Премьер-Лиги на "Молинью" "Вулверхэмптон" принимал "Манчестер Юнайтед".

Матч завершился вничью 1:1.

На гол Антони Марсьяля (27-я минута) хозяева ответили голом Рубена Невеша.

Особенно хорош был гол португальского хавбека "волков".

Добавим, что на 68-й минуте "красные дьяволы" могли выйти вперед, но Поль Погба, в решительной форме отобрав право пробить 11-метровый у штатного пенальтиста Маркуса Рэшфорда, свой шанс не реализовал.
Фото: EPA/UPG
После двух туров турнирную таблицу АПЛ возглавляют "Ливерпуль" и "Арсенал", у которых стопроцентный результат.

На 2 очка отстают ряд клубов, среди которых два манчестерских и "Тоттенхэм".

В следующем туре состоится очная встреча лидеров.

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