Матч завершился вничью 1:1.
На гол Антони Марсьяля (27-я минута) хозяева ответили голом Рубена Невеша.
Особенно хорош был гол португальского хавбека "волков".Добавим, что на 68-й минуте "красные дьяволы" могли выйти вперед, но Поль Погба, в решительной форме отобрав право пробить 11-метровый у штатного пенальтиста Маркуса Рэшфорда, свой шанс не реализовал.
После двух туров турнирную таблицу АПЛ возглавляют "Ливерпуль" и "Арсенал", у которых стопроцентный результат.
Here's all the action from our Monday night visit to Molineux 🎥 #MUFC #WOLMUN pic.twitter.com/8a9GvpBukf— Manchester United (@ManUtd) 19 августа 2019 г.
На 2 очка отстают ряд клубов, среди которых два манчестерских и "Тоттенхэм".
В следующем туре состоится очная встреча лидеров.